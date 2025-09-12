Giovane straniero aggredito durante la festa dei Gigli, tre denunce Decisive le immagini della videosorveglianza della zona

Avrebbero aggredito l'altra sera un 18nne di origini malesi impegnato come volontario nel servizio d'ordine alla festa dei Gigli, a Villaricca. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri al termine di una rapida indagine. Si tratta di un 36enne e due 31enni del posto. Dovranno rispondere di aggressione e lesioni in concorso a sfondo razziale. A seguito dell'aggressione il ragazzo ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, con 7 giorni di prognosi. Da quanto si apprende il 18enne stava regolando l'afflusso delle persone giunte per assistere alla festa quando è stato aggredito. Ai tre denunciati i carabinieri della locale caserma sono risaliti analizzando le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona