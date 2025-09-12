Tragedia a Capri: 38enne precipita in un burrone e muore L'intervento del Soccorso Alpino: si indaga sulle cause

Un 38enne di Capri è morto dopo essere precipitato in un dirupo: la tragedia è avvenuta a "Punta Cannone". Sul posto il Soccorso alpino e speleologico della Campania, su richiesta della polizia municipale.

Il medico, calato con il verricello sul luogo dell'incidente, ha potuto soltanto constatare il decesso del 38enne. L'elicottero ha quindi fatto rientro alla base. Successivamente, le squadre del Cnsas hanno raggiunto la salma sul fondo del dirupo.

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione del magistrato, la salma è stata trasferita in barella e calata verso valle, mediante manovre su corda, dove è stata consegnata ai servizi funebri.

Alle operazioni ha collaborato anche il personale dei vigili del fuoco. Il Comune di Capri, in segno di "rispetto e doveroso silenzio", ha annullato alcuni eventi in programma.