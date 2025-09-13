Morto su yacht a Olbia, legale: esclusa presenza gas tossici Prime risultanze informali da esami di laboratorio

Non sarebbero stati trovati monossido di carbonio e acido solfidrico negli accertamenti sui cosiddetti palloncini, ovvero quelle bolle d'aria imprigionate sullo yacht da 17 metri sul quale è morto Giovanni Marchionni, il ventunenne di Bacoli deceduto lo scorso 8 agosto a Portisco, a Olbia. E' quanto trapela dalle prima notizie informali che arrivano dagli esami di laboratorio effettuati a Treviso. A rivelarlo all'Ansa è l'avvocato Giampaolo Murrighile, che insieme al collega Sebastiano Giaquinta, tutela la proprietà dell'imbarcazione da diporto.

"Già i primi esperimenti avevano escluso la presenza di gas tossici e quindi rimaneva l'incognita del laboratorio - spiega Murrighile - ora possiamo dire che, nell'informalità ,abbiamo il responso e si conclama quello che già era emerso l'ultima volta e in contraddizione con la penultima volta, ovvero l'assenza di monossido di carbonio e di acido solfidrico. Addirittura, nel prelievo fatto all'interno della batteria riferisce, come giusto che sia, la presenza di gas idrogeno che è in misura assolutamente compatibile con una ricarica".