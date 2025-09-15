Non si esclude che possa essere stato attaccato da un branco di cani, l'anziano uscito alla ricerca di funghi nella zona di Ottaviano, in provincia di Napoli, e trovato senza vita con i segni di morsi sul corpo, dal figlio. La Procura di Nola, che ha disposto l' autopsia, indaga ipotizzando l' omicidio colposo. I cani, infatti, potrebbero anche essere di proprietà di qualcuno della zona. Secondo indiscrezioni l' uomo potrebbe essere deceduto a causa di una emorragia causata dalle ferite inferte dagli animali.
Morto mentre cercava funghi, si indaga per omicidio colposo
L'uomo potrebbe essere stato attaccato da un branco di cani
Ottaviano.