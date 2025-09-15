Morto mentre cercava funghi, si indaga per omicidio colposo

L'uomo potrebbe essere stato attaccato da un branco di cani

Ottaviano.  

Non si esclude che possa essere stato attaccato da un branco di cani, l'anziano uscito alla ricerca di funghi nella zona di Ottaviano, in provincia di Napoli, e trovato senza vita con i segni di morsi sul corpo, dal figlio. La Procura di Nola, che ha disposto l' autopsia, indaga ipotizzando l' omicidio colposo. I cani, infatti, potrebbero anche essere di proprietà di qualcuno della zona. Secondo indiscrezioni l' uomo potrebbe essere deceduto a causa di una emorragia causata dalle ferite inferte dagli animali. 

