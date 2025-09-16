Blitz antidroga al Parco Verde, giovane pusher in manette

Caivano.  

 

di Mario Pepe

Blitz anti droga nel Parco Verde di Caivano per i carabinieri della locale compagnia. A finire in manette Ciro Migliore, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno perquisito l’abitazione del 27enne e lì hanno rinvenuto e sequestrato un libro mastro con all’interno sigle e numeri verosimilmente riconducibili ad attività illecite e 1.675 euro in contanti.

Trovati anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e 10 dosi pronte alla vendita di cocaina e crack.

