Controlli antidroga dei carabinieri, marito e moglie in manette Trovate 54 dosi di cocaina, armi e un "libro contabile" della droga

Continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri della compagnia di Caivano che questa volta hanno setacciato le strade della cittadina di Crispano. I controlli a largo raggio sono stati effettuati con il contributo dei militari del reggimento Campania e del nucleo cinofilo di Sarno.

Durante le diverse perquisizioni, a finire in manette il 32enne Gianluca Capuano, già noto alle forze dell’ordine e la sua moglie incensurata di 23 anni.

Nell’appartamento dei coniugi i carabinieri hanno trovato un vero e proprio “libro contabile” e 54 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio. In un cassetto anche una chiave di un magazzino vicino all’appartamento in questione. Nel locale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa. L’arma, pronta all’uso e carica di sette proiettili, sarà sottoposta ad accertamenti balistici. L’uomo è stato trasferito in carcere mentre la donna è agli arresti domiciliari.

