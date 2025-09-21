Agguato in pieno giorno, 59enne ferito a colpi di pistola Gli spari a ridosso del litorale: l'uomo è stato centrato ad una gamba

Grave episodio di cronaca avvenuto a ridosso del litorale di Torre del Greco, dove un uomo di 59 anni è stato ferito a colpi di pistola in un agguato.

Stando ad una prima ricostruzione da parte degli investigatori, sembra che la vittima sia stata avvicinata da due persone. Una, armata di pistola, ha iniziato a sparare ferendolo ad una gamba.

Il 59enne è stato trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria sono stati sequestrati alcuni bossoli.

Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.