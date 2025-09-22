Furiosa rissa familiare nel napoletano, tre donne ferite a coltellate Alla base della lite ci sarebbero futili motivi: le protagoniste sarebbero tutte parenti

Tre donne di 25, 27 e 37 anni ferite - in maniera non grave - a coltellate e medicate all'ospedale "Maresca" di Torre del Greco.

E' il bilancio di una furiosa rissa familiare avvenuta la notte scorsa nella frazione "Patacca" di San Giorgio a Cremano, a poca distanza dal confine con Ercolano.

Alla violenza avrebbero partecipato almeno 6 donne, con la metà che hanno riportato lesioni. Le vittime sarebbero tutte imparentate tra loro.

Sull'episodio indaga la polizia del commissariato di San Giorgio a Cremano.