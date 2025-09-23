"Diplomificio" nel napoletano. Indagine chiusa: indagati prof e studenti Studenti risultavano presenti in classe ma in realtà a Milano e Bologna

Sono accusati di aver versato cospicue rette per ottenere il diploma ma senza frequentare, alcuni di loro avevano ottenuto anche voti superiori al 70/100. Questo al centro delle indagini di Guardia di Finanza e della Procura di Napoli Nord che ora contestano il reato di falso ideologico al preside, al vice preside e anche a numerosi docenti e studenti di un istituto scolastico paritario di Sant'Antimo, in provincia di Napoli a cui è stato notificato un avviso di conclusione indagini.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri di Frattamaggiore, i docenti nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 avrebbero attestato - ma falsamente - la presenza in classe degli studenti che, in realtà, il quel momento si trovavano altrove, a Milano, Bologna e in zona di confine come il Brennero.