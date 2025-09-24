Arrestato dalla Finanza il ladro seriale dei negozi del Vomero L'uomo - un 50enne napoletano - sorpreso mentre forzava una serranda

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza un cinquantenne che tentava di forzare una vetrina di un negozio di abbigliamento in zona Vomero.

In particolare, una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, nei pressi di piazza Fanzago, ha sorpreso l’uomo mentre danneggiava la vetrina per sottrarre la merce. Bloccato dopo un inseguimento, il malvivente è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso nonché di due sacchi contenenti merce, trafugata da furti commessi poco prima.

L’uomo, un cinquantenne napoletano, senza fissa dimora, è già noto alle forze di polizia in quanto arrestato più volte per furto e ricettazione.

Al termine del rito direttissimo, è stato condannato ad un 1 anno e 4 mesi di reclusione, per tentato furto aggravato e ricettazione, e trasferito presso il carcere di Poggioreale.