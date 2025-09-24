Un anziano di 80 anni investito da uno scooter, caccia al pirata A poca distanza da dove venne travolta Rita Granata: l'uomo era sulle strisce

Nella serata di ieri, martedì 23 settembre, intorno alle ore 19:30, si è verificato un grave investimento pedonale in Via Leopardi, proprio sullo stesso attraversamento dove tempo fa fu investita la signora Rita Granata.

Un uomo di 80 anni, residente in zona, è stato travolto da un motociclo con due persone a bordo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. I due motociclisti si sono immediatamente allontanati dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Il pedone è stato prontamente assistito dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale San Paolo, dove ha ricevuto 20 punti di sutura al piede e una prognosi di 14 giorni.

Sul posto è intervenuto il personale della U.O. Soccavo, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona al fine di identificare il motociclo e i responsabili dell’omissione di soccorso.