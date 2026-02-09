Arzano, la sindaca Cinzia Aruta ritira le dimissioni

Arzano.  

La sindaca di Arzano Cinzia Aruta ha formalizzato il ritiro delle dimissioni rassegnate nelle scorse settimane. «Una scelta maturata - si legge in una nota del Comune - con piena consapevolezza e per senso di responsabilità verso la città e le sue cittadine e cittadini. Le dimissioni avevano rappresentato un momento di riflessione e verifica politica, non una rinuncia al mandato né all'impegno quotidiano con la comunità».

«In un momento che richiede chiarezza e responsabilità, la priorità resta garantire stabilità amministrativa e continuità all'azione di governo, affinché Arzano possa proseguire nel percorso di crescita e attenzione ai bisogni di tutti. L'Amministrazione comunale prosegue il proprio lavoro con rinnovato impegno, puntando a rafforzare la collaborazione istituzionale e a mettere sempre al centro le persone e l'interesse della comunità» prosegue la nota.

