Coppa Italia, Manganiello arbitra Napoli-Como, Bologna-Lazio a Chiffi Al "Maradona" si gioca domani, alle 21

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo ad arbitrare domani sera (ore 21) al 'Maradona' Napoli-Como, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Al suo fianco, gli assistenti Costanzo e L.Rossi, Ayroldi quarto uomo, al Var Cariglio e Fourneau. Per l'altro quarto in programma mercoledì sera (ore 21) al Dall'Ara tra Bologna e Lazio, designato invece Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato da M.Rossi e Ceccon; Marinelli quarto uomo, Paterna e Paganessi al Var.