Cinque rapine a distanza di pochi minuti l'una dall'altra: c'è un arresto Rapida svolta nelle indagini nel napoletano

Tra i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, si sono registrate , in sequenza ed a pochi minuti l'una dall'altra, cinque rapine consumate in danno di altrettanti esercizi commerciali.

Le segnalazioni pervenute, seguite dalle denunce poi rese dalle vittime, hanno permesso agli investigatori di ipotizzare, con un ragionevole grado di certezza, che tutti gli episodi fossero stati commessi dalla stessa persona.

Le indagini, avviate quasi contestualmente e ad ampio raggio mediante la meticolosa visione di diverse telecamere hanno consentito di individuare il presunto autore in un soggetto che, a bordo di un motociclo, munito di targa risultata poi essere stata rubata nel comune di Torre del Greco, con casco ed abbigliamento ben definito aveva posto in essere le illecite condotte.

Le insistenti ricerche hanno dato esisto positivo in quanto, nel centro di Torre Annunziata, è stato localizzato dapprima il ciclomotore utilizzato per le rapine e successivamente, dopo un meticoloso appostamento, il soggetto fortemente indiziato quale autore delle stesse.

Gli ulteriori accertamenti e riscontri investigativi, effettuati sulla persona e sul mezzo, hanno consentito a personale del Commissariato di Torre Annunziata, in sinergia operativa con personale della Stazione Carabinieri dello stesso centro, di rintracciare il casco e l'abbigliamento utilizzato dal reo nonché parte del provento delle rapine e di trarre in arresto un 49enne oplontino, gravato da numerosi precedenti di polizia, anche specifici, gravemente indiziato di essere l'autore di due delle cinque rapine oggetto d'indagine.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Napoli-Poggioreale.