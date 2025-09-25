Acerra: scoperta coltivazione di marijuana, denunciato 47enne Settanta piante, alte in media due metri

Una serra artigianale nascosta tra la vegetazione e coltivata con settanta piante di marijuana, alte in media due metri: è quanto hanno scoperto, nella tarda mattinata di oggi, 25 settembre 2025 i Carabinieri della Stazione di Cancello, nel casertano, al termine di una mirata attività investigativa condotta nei pressi del comune di Acerra. A finire nei guai è stato un 47enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre si trovava all’interno di un terreno in località Pezzalonga di Acerra, dove era stata realizzata la coltivazione.Il blitz è scattato a seguito di un prolungato servizio di osservazione, controllo e pedinamento, che ha permesso ai Carabinieri di individuare il sito nascosto nella macchia verde e monitorarne gli accessi.

Una volta effettuato l’accesso al fondo agricolo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 70 piante di marijuana, oltre a una roncola utilizzata per la cura della coltivazione e allo smartphone in uso al 47enne.Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha disposto la denuncia in stato di libertà del coltivatore che dovrà rispondere di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante, che se immesse sul mercato avrebbero potuto fruttare decine di migliaia di euro, sono state estirpate e custodite in attesa delle successive disposizioni. (foto di repertorio)