Dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Manette per un 50enne napoletano

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Bologna, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 6 anni e un mese di reclusione per reato di ricettazione, truffa e falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, commessi a Bologna e Napoli tra il 2019 ed il 2021.