Napoli: ordigni contro gabbiotto vigilante sala bingo a Cercola Indagano i Carabinieri

Un ordigno artigianale è esploso nella notte davanti all'ingresso di una sala bingo a Cercola, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti sul posto in viale Europa, l'ordigno è stato lanciato da un'auto verso il gabbiotto in legno che si trova davanti al parcheggio dell’attività con all’interno un addetto alla vigilanza. L’uomo è uscito dal gabbiotto ed è fuggito. A quel punto le persone all'interno dell'auto avrebbero lanciato altri due ordigni artigianali all’interno del gabbiotto, demolendolo completamente per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso.