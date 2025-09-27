Ercolano: 20enne accoltellato nella notte, ricoverato in osservazione Il giovane è incensurato, forse aggredito da coetaneo

Incensurato di 20 anni accoltellato nella notte ad Ercolano, ricoverato in osservazione. Questa notte i carabinieri di Ercolano sono intervenuti all'ospedale del Mare per una persona ferita con armi da taglio. Poco prima un 20enne incensurato era stato trasferito al pronto soccorso perché colpito con più fendenti in più punti del corpo. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane sia stato aggredito da un suo coetaneo a piazza Pugliano ad Ercolano per motivi ancora da chiarire. La vittima è ricoverata in osservazione con una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.