Anziana colpita alle spalle e scaraventata a terra durante tentativo di rapina Svolta nelle indagini della polizia a Pompei: due arresti

Gli agenti del commissariato di polizia di Pompei hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su conforme richiesta di della procura, nei confronti di due persone gravemente indiziate di aver commesso, il 3 luglio 2025, a Pompei, i reati di tentata rapina e di lesioni personali ai danni di una donna ultraottantenne, nonché di ricettazione.

Gli indagati sarebbero giunti a bordo di uno scooter nei pressi dell'abitazione della donna, ove uno dei due, sceso dallo scooter, avrebbe aggredito l'anziana signora alle spalle, tentando di portarle via la borsa che indossava a spalla.

Nella circostanza la donna, come emerso dalla visione delle immagini estratte da alcuni impianti di videosorveglianza, rovinava a terra nel tentativo di trattenere la borsa. Il rapinatore, persistendo nella sua azione criminale, la trascinava a terra per diversi metri, continuando a tirare con violenza la borsa, desistendo solo all'arrivo di alcuni vicini che, attratti dalle urla della donna, accorrevano sul posto.

La vittima riportava un trauma cranico ed ematomi su varie parti del corpo. Le investigazioni consentivano di ricostruire il percorso effettuato dai due rapinatori e di individuare la targa del motociclo utilizzato per la tentata rapina, che risultava essere compendio di furto.

L'attività d'indagine successiva al primo intervento, coordinata dalla procura della repubblic?, attraverso l'acquisizione e l'analisi delle immagini di molteplici sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, permetteva di addivenire, con elevata probabilità, all'identificazione degli arrestati come gli autori della tentata rapina.

Ad uno dei due indagati il provvedimento restrittivo è stato notificato in carcere, essendo lo stesso già detenuto per altra causa. L'altro indagato, è stato associato alla casa circondariale G.Salvia di Napoli Poggioreale.