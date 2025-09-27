A Caivano si torna a sparare: raid in scooter, "stesa" al Parco Verde

Dopo settimane di relativa tranquillità si torna a sparare al Parco Verde di Caivano. Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che un gruppo di una decina di persone a bordo di diversi scooter abbia percorso ad alta velocità le strade del Rione, esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco.
Per ora sono stati rinvenuti 8 bossoli all’altezza di viale Margherita verso il blocco B, e più precisamente all’altezza dell’incrocio con via dei tulipani.
I carabinieri della compagnia di Caivano e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono sul posto: avviate le indagini.