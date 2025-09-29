Afragola, lotta ai parcheggiatori abusivi: ennesimo daspo urbano Pugno duro del colonnello Antonio Piricelli

Ogni lunedì mattina nel parcheggio antistante lo stadio Moccia si tiene il mercato settimanale che vede una forte affluenza di cittadini.

Durante un normale controllo del territorio disposti dal dirigente comandante della polizia locale di Afragola comandante colonnello Antonio Piricelli, è stato notato un cittadino che aveva iniziato la sua attività di parcheggiatore abusivo.

Immeditamente gli agenti si sono portati verso la persona, lo hanno identificato, e gli hanno contestato una sanzione ai sensi dell’art.7 comma 15 bis del codice della strada e contestualmente è stato emesso a carico dello stesso un provvedimento di daspo urbano con ordine di allontanamento.