Rapinato della sua bici elettrica: poliziotto libero dal servizio blocca 31enne

Il poliziotto in servizio a Nola è riuscito a sventare il colpo dopo aver assistito alla scena

rapinato della sua bici elettrica poliziotto libero dal servizio blocca 31enne

Nola: rapina un uomo ma viene scoperto e arrestato

Napoli.  

 

La polizia ha arrestato un 31enne di origini algerine, con precedenti, per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, un agente del commissariato di Nola, libero dal servizio, nel transitare in via On. Franco Napolitano, ha notato un soggetto che, dopo aver asportato una bici elettrica, stava aggredendo fisicamente il proprietario nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Pertanto, anche grazie al tempestivo intervento di una volante del locale commissariato, il 31enne è stato bloccato, non senza difficoltà. Per questi motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.

