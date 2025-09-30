Dovrà scontare 7 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento di determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 48enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, dovrà espiare la pena di 7 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, falsità materiale commessa dal privato, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, truffa, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reati commessi in Toscana e a Torre Annunziata tra il 2009 ed il 2018.