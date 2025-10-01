Mafia a Napoli, confiscato immobile del clan Mallardo a Qualiano Operazione dei Carabinieri

Nuovo colpo alle finanze della criminalità organizzata nell’area nord di Napoli. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno confiscato un immobile del valore di circa 200 mila euro a Qualiano, in via Luigi Pirandello 1.

Il bene riconducibile a un esponente del clan Mallardo

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’edificio era riconducibile a un esponente del clan Mallardo, una delle organizzazioni criminali storiche e radicate nell’area a nord di Napoli. Il sequestro rientra in un più ampio programma di aggressione ai patrimoni illeciti delle cosche.

Un’azione coordinata con l’autorità giudiziaria

L’operazione è stata eseguita su disposizione dell’autorità giudiziaria, che da tempo monitora i beni e le attività economiche collegate al clan. Il valore stimato dell’immobile è di circa 200 mila euro, somma che ora rientrerà sotto sequestro dello Stato.

La strategia di contrasto alle mafie

Il sequestro del bene a Qualiano conferma la strategia delle forze dell’ordine: colpire i patrimoni dei clan per ridurre la capacità economica e l’influenza sul territorio. Non solo arresti e indagini, quindi, ma anche una costante attività patrimoniale che mira a sottrarre risorse fondamentali alla criminalità organizzata.

Il clan Mallardo nell’area nord di Napoli

Il clan Mallardo è storicamente attivo tra Giugliano, Qualiano e l’intera fascia nord della provincia di Napoli. Il sequestro di oggi rappresenta un ulteriore segnale di attenzione delle istituzioni su un territorio segnato da una lunga presenza mafiosa, ma anche da una forte risposta dello Stato.