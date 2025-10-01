Boscoreale, 19enne rapinato e ferito: indagini in corso Il giovane è stato operato per un polmone collassato

Questa notte un 19enne oplontino già noto alle forze dell'ordine sarebbe stato rapinato e poi ferito a Boscoreale (Napoli), in via Passanti Flocco. In auto il giovane sarebbe stato colpito da uno sconosciuto con un corpo contundente al fianco sinistro. Il malvivente sarebbe poi fuggito con alcuni suoi oggetti personali. Trasportato in ambulanza al San Leonardo di Castellammare, il 19enne è stato operato per un polmone collassato. Ora in prognosi riservata, è stato trasferito all'Ospedale del Mare. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri della stazione di Boscoreale e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per chiarire dinamica e matrice dell'evento.