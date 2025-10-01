Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: un arresto Manette ai polsi di un 40enne nolano

La polizia ha arrestato un 40enne nolano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Nola, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in uso ad un uomo, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 2 involucri di cocaina ed uno di marijuana.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso un deposito di proprietà dell’indagato, nel comune di Saviano, dove hanno rinvenuto un involucro di marijuana del peso di 97 grammi circa, un panetto di hashish del peso di 93 grammi circa e diverso materiale per il confezionamento della droga.