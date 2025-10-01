Tenta una truffa con la tecnica del finto corriere: scoperto e arrestato In manette un 52enne napoletano

La polizia ha arrestato un 52enne napoletano con precedenti per tentata truffa aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato San Giovanni, hanno notato un uomo sospetto che stava per prelevare del denaro in contante da un paniere calato da un’anziana donna affacciata al balcone della propria abitazione nella zona di Barra.

Gli operatori, insospettiti dall’inusuale circostanza, hanno avvicinato l’uomo che, alla loro vista, si è dato a repentina fuga ma, dopo un breve inseguimento terminato in un plesso scolastico dove lo stesso aveva cercato di confondersi tra la gente, i poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che il predetto, poco prima, fingendosi “finto corriere”, si era presentato sotto l’abitazione della vittima con la scusa di consegnare un pacco in cambio di denaro.