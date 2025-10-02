Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.7, epicentro a Pozzuoli Non risultano danni a persone o cose

Un terremoto di magnitudo 2.7 si è verificato nella zona dei Campi Flegrei alle 19.57. L'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv nel comune di Pozzuoli, non lontano dalla Solfatara. La scossa, avvenuta a una profondità di 3 km, è stata avvertita dalla popolazione nei dintorni dell'epicentro. Non risultano danni a persone o a cose. Nell'area dei Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico dalle ore 16.38 di oggi, con circa 20 terremoti rilevati dall'Osservatorio Vesuviano.