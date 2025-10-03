Mercato: dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento eseguito nei confronti di un 41enne napoletano

La polizia ha arrestato un 41enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Torino ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, dovrà espiare la pena di 5 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione per truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione, reati commessi a Torino e a Roccamonfina in provincia di Caserta tra il 2015 ed il 2019.