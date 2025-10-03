Mercato: dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 41enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.
Gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Torino ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, dovrà espiare la pena di 5 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione per truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione, reati commessi a Torino e a Roccamonfina in provincia di Caserta tra il 2015 ed il 2019.