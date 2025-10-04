Visciano: "Mi hanno rubato l'escavatore" ma era una tutto inventato 54enne denunciato dai Carabinieri

“Mi hanno rubato un escavatore”, denuncerà ai carabinieri di Visciano. Era parcheggiato nel deposito della sua ditta edile. Nessun indizio sui responsabili, solo l’amarezza di aver perso un mezzo fondamentale per il suo lavoro.



Chi ascolta il racconto dell’imprenditore legge nelle sue parole qualche nota stonata. Anche il suo comportamento è curioso così decide di vederci chiaro.

I militari consegnano il verbale di denuncia, salutano il 54enne e poi di corsa a consultare l’impianto di videosorveglianza comunale.

Il giorno del furto il veicolo esce effettivamente dal suo stallo. Alla guida, però, c’è proprio il denunciante. Circa un chilometro di marcia e poi il parcheggio in un altro capannone.



I carabinieri convocano il 54enne nuovamente in caserma e lo pongono davanti all’evidenza. Lui ammetterà di aver spostato l’escavatore e messo in scena il furto perché impossibilitato a continuare il pagamento delle rate del leasing. Per lui una denuncia per simulazione di reato.