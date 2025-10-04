Frattamaggiore: denunciato il titolare di una sala scommesse abusiva Controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni fotma di illegalità

La polizia ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio a Frattamaggiore. Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore con l’ausilio di personale dell’Asl Na 2, hanno effettuato controlli a Frattamaggiore dove hanno identificato 54 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 30 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestato 5 violazioni del codice della strada.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo a due attività commerciali e ad una di queste - riferisce la polizia - è stata imposta la chiusura ad horas per ragioni igienico-sanitarie mentre, il titolare di un’altra attività commerciale è stato denunciato per aver installato abusivamente slot machines e per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti; l’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per mancanza della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per la somministrazione di alimenti e bevande, per un ammontare totale di 5000 euro.