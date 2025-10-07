Incidente sul lavoro a Trecase: muore 61enne

L'operaio è stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata dal primo piano

Indagini in corso

Mario Pepe

Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Napoli. A Trecase, i carabinieri sono intervenuti in via Capitano Rea, al civico 186, dove un carpentiere di 61 anni che era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta è morto.

L'operaio è stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause in corso di accertamento, dal primo piano dell'immobile.

L'uomo è deceduto sul colpo e sono in corso accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Indagini in corso.

