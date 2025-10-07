Napoli, dovrà scontare oltre 9 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento eseguito nei confronti di un 71enne napoletano

La polizia ha arrestato un 71enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali - secondo il quale, dovrà espiare la pena di 9 anni e 5 mesi di reclusione per truffa, , insolvenza fraudolenta, commercio di prodotti con segni falsi in concorso e ricettazione, reati commessi a Napoli e a Mercato San Severino tra il 2012 e il 2018.