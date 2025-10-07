Anziano con difficoltà motorie derubato del cellulare: arrestato un 44enne

La polizia ha arrestato un 44enne di origini pakistane, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale.
Gi agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno udito le urla di un uomo anziano, in evidente difficoltà motoria.
Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno avvicinato l’uomo, il quale ha riferito di essere stato derubato del proprio cellulare, indicando agli agenti un soggetto in fuga, quale autore del furto, in direzione via Carriera Grande.
Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato il 44enne, trovandolo in possesso dello smartphone appena rubato.
L’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.