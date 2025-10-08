Incendio all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: paura nella notte Indagini in corso

Momenti di forte apprensione nella notte, all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un violento incendio (nella foto) ha colpito l’area dell’Extra Utic, situata al secondo piano della struttura sanitaria. Le fiamme, accompagnate da un denso fumo, si sono propagate rapidamente, coinvolgendo una zona nevralgica dell’edificio e mettendo a rischio reparti e apparecchiature mediche fondamentali per l’attività ospedaliera.

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato in breve tempo, evitando conseguenze ancora più gravi. Tuttavia, l’area interessata è stata dichiarata inagibile per motivi di sicurezza, mentre sono in corso verifiche tecniche e indagini per determinare l’origine del rogo.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in prossimità di reparti sensibili e delle apparecchiature TAC, con possibili danni causati sia dal calore sia dall’acqua utilizzata per lo spegnimento.

Indagini e verifiche sulle cause dell’incendio

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire se l’incendio sia stato provocato da un guasto elettrico o da altre cause, compresa l’ipotesi, al momento non esclusa, di un atto doloso.

L’Azienda Sanitaria Locale sta nel frattempo valutando i piani di emergenza per garantire la continuità dei servizi e l’assistenza ai pazienti, prevedendo anche eventuali trasferimenti temporanei nei reparti meno colpiti.

Borrelli (AVS): “Episodio gravissimo, serve chiarezza immediata”

Il deputato di Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato con durezza l’accaduto, definendo l’episodio “gravissimo” e chiedendo “chiarezza immediata”.

“Ancora una volta l’Ospedale San Giovanni Bosco è al centro di un episodio che mette a rischio la sicurezza di operatori e pazienti – ha dichiarato Borrelli –. Ringraziamo i cittadini che con tempestività hanno lanciato l’allarme, ma ora bisogna accertare se si tratti di un corto circuito dovuto a carenze strutturali o di un atto doloso.”

Il parlamentare ha poi concluso:

“Non possiamo tollerare che un presidio sanitario di tale importanza continui a essere esposto a rischi e degrado. Servono indagini serrate e interventi immediati per tutelare la sicurezza di tutti.”