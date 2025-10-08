Donna stuprata in un bosco: arrestato ventiduenne marocchino Va ad acquistare la droga e viene picchiata e violentata

La squadra mobile della questura di Rieti unitamente a personale della questura di Napoli, commissariato “Vasto Arenaccia”, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto di un giovane ventiduenne di nazionalità marocchina per il reato di violenza sessuale aggravata.

I fatti

Il giovane, sbarcato a Lampedusa nel 2022, incensurato e richiedente protezione internazionale, era ricercato dalla squadra mobile reatina in quanto gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale, aggravata dall’uso di armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di una trentenne reatina che, lo scorso aprile, in piena notte, si era recata in un bosco della periferia del capoluogo per acquistare delle sostanze stupefacenti.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, che hanno acquisito la querela della donna attivando immediatamente le procedure del “codice rosso”, la giovane, nel mese di aprile, si era recata in piena notte nei boschi della periferia reatina per acquistare dosi di sostanza stupefacente da uno spacciatore di nazionalità marocchina suo fornitore abituale che, palesemente ubriaco, l’aveva aggredita violentandola dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e colpi inferti con l’impugnatura di un machete.

Un particolare

Dopo la violenza, lo straniero aveva anche accusato la donna di essere stata la delatrice dell’arresto per spaccio di stupefacenti di un suo connazionale, anch’egli operante nei boschi reatini.

La donna che, nella circostanza aveva riportato delle lesioni per le quali era stato necessario il ricorso alle cure dei Sanitari del Pronto Soccorso reatino, aveva riconosciuto il suo violentatore, dal quale aveva acquistato stupefacenti diverse volte in passato, grazie ad un riconoscimento fotografico effettuato negli uffici della Squadra Mobile.

Lo straniero era stato quindi denunciato alla procura della repubblica di Rieti per i reati di violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere, intralcio alla giustizia e cessione di sostanze stupefacenti.

Ecco che cosa ha tradito l'uomo

A tradire l’uomo, rintracciato dalle Volanti del Commissariato partenopeo in un hotel della zona, l’alert del sistema “Alloggiati Web” giunto alla Sala Operativa dell’ufficio di polizia campano a seguito della segnalazione-rintraccio inserita dagli investigatori reatini.

Il giovane fermato è stato associato presso la Casa Circondariale di Secondigliano, a disposizione della procedente Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata del 6 ottobre 2025 il gip del tribunale ordinario di Napoli convalidava il fermo, confermando la misura della custodia cautelare in carcere.

Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice.