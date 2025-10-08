Circum: fiamme vicino a stazione, interrotta tratta Poggiomarino-Scafati Incendio nei pressi della stazione di via Cangiani

Fiamme in prossimità dei binari, sospesa la circolazione ferroviaria su una tratta della Circumvesiana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che, attraverso una nota, fa sapere che "per un incendio nei pressi della stazione di via Cangiani, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino".Sempre Eav fa sapere che è "stato istituito un servizio bus sostitutivo sulla tratta interrotta, a cura della ditta Romano bus" i cui punti di fermata sono indicati sul sito www.eavsrl.it.