Casa, a Napoli sgombero per famiglie ex Motel Agip: "Diritti calpestati" Alcune persone per protesta sono salite sul tetto della struttura

"Comune di Napoli: i nostri diritti calpestati dalle vostre bugie". È quanto si legge su uno striscione esposto dagli occupanti dell'ex Motel Agip di via Roma verso Scampia, a Napoli, mentre è in corso lo sgombero di più di 20 famiglie. Alcune persone sono salite sul tetto della struttura, dove sono presenti attivisti per il diritto alla casa, della campagna Resta Abitante, che spiegano: "Invece di dare soluzioni a chi da una vita è costretto a vivere in una struttura fatiscente senza uno straccio di edilizia popolare degna di questo nome, il Comune di Napoli e il sindaco Manfredi decidono di sgomberare e buttare tutti in mezzo a una strada".

Nei giorni scorsi, la giunta comunale, con una delibera, ha previsto l'incremento del contributo economico una tantum a favore dei nuclei familiari destinatari del provvedimento di sgombero: 6mila euro per famiglie da 1-2 componenti, 8mila per nuclei da tre persone, 10mila in caso di quattro o più componenti. Il provvedimento riguarda 27 famiglie censite che risultano ancora residenti nella struttura al momento dello sgombero.