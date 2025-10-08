Napoli: sversa illegalmente rifiuti e aggredisce agenti, denunciato E' accaduto in via Filippo Maria Briganti

Sversa illegalmente rifiuti e aggredisce gli agenti della Polizia locale intervenuti. È successo a Napoli, in via Filippo Maria Briganti. Gli agenti dell'Unità operativa investigativa ambientale ed emergenze sociali hanno sorpreso l'uomo mentre sversava rifiuti sul ciglio della strada. Nel tentativo di evitare sanzioni, l’uomo ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto e, nel corso dell’intervento, ha aggredito gli agenti, che sono comunque riusciti a bloccarlo. Gli agenti lo hanno denunciato per violazione della normativa ambientale e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.