Dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento eseguito nei confronti di un 56enne napoletano

La polizia ha arrestato un 56enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per reati doganali, in materia di stupefacenti, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, reati commessi tra Napoli e Qualiano tra il 2011 e il 2024.