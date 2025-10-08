Turista seduta ad un tavolino derubata del portafogli: arrestato rapinatore Manette ai polsi di un 28enne di origini marocchine

La polizia ha arrestato un 28enne di origini marocchine, per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Montecalvario, nel transitare in via Sant’Anna dei Lombardi hanno notato un uomo che fuggiva in direzione di via Monteoliveto.

Insospettiti dal suo comportamento, gli operatori gli hanno intimato l’alt, ma lo stesso si è scagliato con violenza contro di loro, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di un portafogli contenente i documenti di una turista spagnola.

Dagli accertamenti eseguiti e dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno accertato che poco istanti prima, in via Toledo, approfittando della distrazione della turista seduta ad un tavolino, si era impossessato della sua borsa contenente il portafogli e si era poi dato alla fuga.

L'indagato alla fine è stato arrestato mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.