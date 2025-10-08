Melito di Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Nella rete della polizia finisce un 18enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 18enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, nel transitare lungo corso Europa a Melito di Napoli, hanno notato il 18enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto, trovandolo in possesso di

29 involucri di cocaina del peso di 19 grammi, 23 involucri di hashish del peso di 45 grammi e 33 bustine di marijuana del peso di 41 grammi.