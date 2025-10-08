Scacco allo spaccio di droga, falchi in azione a Napoli Cinque arresti della polizia nelle ultime 24 ore

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia, ha arrestato cinque persobe, di cui una 40enne di Isernia, un 40enne della Guinea e 3 napoletani di 49, 26 e 34 anni, tutti con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza San Francesco di Paola, hanno notato due persone, la 40enne di Isernia e il 40enne della Guinea che, in cambio di una banconota, hanno ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i cinque, trovandoli in possesso di 3 involucri di cocaina e di 145 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Ancora, i falchi della squadra mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazzetta Nilo, hanno controllato il 49enne ed il 26enne, trovandoli in possesso di 4 dosi di cocaina e di circa 70 euro.

Infine, i poliziotti del Commissariato San Paolo, nel transitare in via Diocleziano, hanno controllato un’autovettura con a bordo il 34enne, trovandolo in possesso di 2 bustine contenenti circa 9 grammi di marijuana e di una bustina della cosiddetta “droga dello stupro”.