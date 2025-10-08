Minaccia donne con un'arma per rapinarle della borsetta: arrestato La polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere

La polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della procura della repubblica, nei confronti di un pluripregiudicato ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina e di tentata rapina.

Le due vicende si sono svolte nella giornata del 31.07.2025 a distanza di un paio di ore una dall'altra nel quartiere Vomero: sia per la rapina, (per la quale la parte offesa procedeva alla querela presso la stazione carabinieri Chiaia), sia per il tentative di rapina (denunziato presso il commissariato di polizia Vomero), venivano fornite le descrizioni dell'autore e del veicolo utilizzato dall'indagato. In entrambi i casi, a bordo della propria autovettura, si avvicinava alle vittime, tutte e due donne, minacciandole con l'utilizzo di un'arma per farsi consegnare la borsa.

Gli investigatori del commissariato Vomero, notando numerose similitudini tra i due reati, si attivavano tempestivamente per l'individuazione del soggetto, sia attraverso l'utilizzo di software in dotazione, sia mediante attivita info-investigative, riuscendo cosi a rintracciare nelle immediatezze il veicolo utilizzato. Il presunto autore delle condotte delittuose veniva individuate dagli agenti e successivamente riconosciuto dalle vittime.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui è ammesso mezzo di impugnazione, e il destinatario della stessa e dunque persona sottoposta alle indagini e quindi da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva