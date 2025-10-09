Circondato e picchiato da sconosciuti: è giallo Si indaga sul grave episodio avvenuto a Napoli

Mario Pepe

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per la segnalazione di una persona ferita. Secondo una prima ricostruzione, sulla quale sono in corso approfondimenti, un 52enne originario dell'India sarebbe stato circondato da un gruppo di persone a lui sconosciute , mentre si trovava a Porta Capuana, che senza alcun apparente motivo lo avrebbero aggredito colpendolo violentemente con parti di una palma alla gamba. La vittima è stata dimessa con una prognosi di 14 giorni per una ferita penetrante causata da un acume di palma di circa 5 centimetri nella zona laterale della coscia destra. I carabinieri sono al lavoro per approfondire l'intera vicenda e risalire ai responsabili.