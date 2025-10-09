Torre del Greco, spacciava droga: arrestato 22enne La marijuana era sulla scrivania già pronta per essere venduta

Mario Pepe

Spacciatori incensurati e insospettabili nella rete dei controlli anti droga dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli con il quarto arresto in pochi giorni. Questa volta a Torre del Greco dove i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stavano percorrendo via Lava Troia all’angolo con via Litoranea.

La gazzella ha notato sopraggiungere una Fiat 500 x con a bordo due ragazzi. Scattato l’alt e il controllo., i ragazzi si sono mostrati agitati. L’autista era “pulito”, il passeggero, 22 anni, disoccupato ,invece, nascondeva nella tasca della felpa un involucro con all’interno 10 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata estesa nell’abitazione del ragazzo e nella sua cameretta i militari hanno trovato altri 19 grammi della stessa sostanza stupefacente. La marijuana era sulla scrivania già pronta per essere venduta. Il 22enne – che ha consegnato spontaneamente un bilancino di precisione utilizzato verosimilmente per confezionare la droga – è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio.