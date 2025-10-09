Sorpreso in casa con circa 2 kg droga: arrestato dalla polizia

Gli agenti del commissariato Dante, nel transitare in via Francesco Saverio Correra, hanno controllato un uomo che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.
Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto ben 530 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,7 kg, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 450 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.