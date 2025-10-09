Sorpreso in casa con circa 2 kg droga: arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 31enne napoletano

Gli agenti del commissariato Dante, nel transitare in via Francesco Saverio Correra, hanno controllato un uomo che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto ben 530 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,7 kg, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 450 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.