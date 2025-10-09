Sedata perché "infastidiva" altri pazienti: morta 39enne all'Ospedale del Mare La famiglia ha sposto denuncia

Tragedia all’Ospedale del Mare di Napoli, dove una donna di 39 anni è deceduta dopo essere stata sedata e legata alla barella. La famiglia della vittima, che soffriva di crisi epilettiche, ha sporto denuncia per fare chiarezza su quanto accaduto.

La vicenda

La donna è arrivata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare la sera dell’11 settembre alle 22. Dopo circa mezz’ora, secondo quanto riferito dalla famiglia a LaPresse, la paziente avrebbe iniziato a “infastidire gli altri pazienti”, e il personale sanitario avrebbe deciso di sedarla.

All’alba del giorno successivo, alle 5:10 del 12 settembre, la donna presentava una pressione arteriosa molto bassa e, al giro di controllo delle 7:15, è stata trovata in arresto cardiaco.

Indagini in corso

Al momento, le autorità sanitarie stanno conducendo analisi sui principi attivi del sedativo somministrato, per verificare eventuali interazioni che potrebbero aver contribuito al decesso della 39enne. La famiglia, assistita dall’avvocato Amedeo Di Pietro, sta valutando la possibilità di chiedere la riesumazione della salma.

Posizione dell’ASL Napoli 1 Centro

Contattata da LaPresse, la ASL Napoli 1 Centro, di cui fa parte l’Ospedale del Mare situato a Ponticelli, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, sottolineando che le indagini sono ancora in corso.