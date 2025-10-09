Napoli: litiga col fratello e dà fuoco a un bar, arrestata 52enne E' successo ieri in via Argine

Al culmine di una lite con il fratello ha dato fuoco a un bar. È successo ieri a Napoli, in via Argine, protagonista una 52enne del luogo arrestata dalla Polizia di Stato per il reato di incendio. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti in via Argine, all'angolo con via Don Giovanni Minzoni, dove hanno notato delle fiamme uscire da un bar e alcune persone che stavano tentando di domare l’incendio. Gli agenti hanno richiesto l’ausilio di una squadra dei Vigili del Fuoco che ha immediatamente spento le fiamme, nonché di personale del 118 che ha soccorso un’anziana donna. Dagli accertamenti e dalla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito l'accaduto, rintracciando nella sua abitazione la donna che aveva appiccato l'incendio, una 52enne che aveva appiccato le fiamme al culmine di una lite con il fratello nata per futili motivi.