Approfitta della calca e deruba un'anziana all'interno di un treno: arrestato Manette per un 24enne della romania

La polizia ha arrestato un 24enne romeno per furto aggravato. In particolare, i poliziotti del compartimento polizia ferroviaria, all'interno di un treno della linea 1 della metropolitana, direzione Piscinola, all’altezza della stazione Municipio, hanno notato un soggetto che si aggirava con fare circospetto tra i bagagli dei viaggiatori.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro; infatti, poco dopo, l'uomo approfittando della calca all’interno del convoglio, ha sottratto il cellulare ad un’anziana signora, tentando poi di darsi alla fuga. I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno immediatamente bloccato e tratto in arresto.